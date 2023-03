Puntata fortunata: seimila euro con 8 euro

Vinti 6mila e 200 euro a Montella, un 4 star è stato centrato nella ricevitoria di Salvatrice Gramaglia in piazza Bartoli. Il fortunato aveva acquistato per 8 euro e 40 centesimi un sistema dalla bacheca denominato “Tarfufo1”. La ricevitoria in questione si trova nella piazza principale del paese e già in passato aveva portato fortuna ai suoi clienti, soprattutto con il Superenalotto, più volte, infatti, è stato realizzato il “5”. Si spera al piu' presto in una vincita con il botto.