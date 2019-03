Domenica 31 Marzo 2019, 17:06

Una casa del piacere è stata scoperta dai carabinieri a Montemiletto. A far scattare le indagini gli annunci pubblicati su internet per pubblicizzare prestazioni sessuali. I militari si sono così appostati nei pressi dell’abitazione, notando un continuo viavai di uomini. Alcuni di loro sono stati avvicinati e non hanno potuto fare altro che confermare quella attività. Così è scattato il blitz dei carabinieri. Nella casa si prostituiva una avvenente dominicana di 50 anni. Per lei denuncia e foglio di via obbligatorio. Sequestrati 315 euro in contanti.