In migliaia assalgono Montevergine nel giorno della Candelora, festa dell'amore, dell'inclusione, della fratellanza.

Decine e decine di pullman partiti da tutta la Campania, ma anche da Puglia e Basilicata. Già 2500, contando i ticket, i pellegrini e i curiosi che hanno raggiunto il santuario di Mamma Schiavona con la funicolare di Mercogliano, ma si arriva al doppio contando chi ha scelto di avventurarsi a piedi lungo i sentieri interni per raggiungere l'altare della Madonna nera. Tammorre e campagnole, paranze e preghiere ad accompagnare come sempre, tra sacro e profano, una festa che unisce la devozione religiosa a messaggi di solidarietà e uguaglianza in cui non c'è spazio per discriminazioni di nessun genere, in particolare nei confronti della comunità lgbt.

È la festa dei «femmenielli», così vuole il mito secondo cui nel 1200 due giovani amanti omosessuali destinati a morte certa furono salvati dall'abbraccio caldo di Mamma Schiavona. «È a lei che chiediamo amore e pace, di estirpare la cultura dell'odio che oggi si abbatte su tutti, transessuali, migranti, adesso finanche sulle persone cinesi per via del Coronavirus», dice Loredana Rossi, vicepresidente di «Associazione Transessuale Napoli». È lei che accompagna il maestro di paranza Marcello Colasurdo all'ingresso del santuario. «Da anni attendiamo una legge contro l'omotransfobia e speriamo che questo Governo faccia qualcosa, ma è chiaro che non basterebbe. È fondamentale che l'Italia - prosegue Rossi - torni ad essere un esempio della cultura del rispetto, che deve diffondersi e prendere il posto dell'odio e della rabbia di cui un giorno pagano le conseguenze tutti coloro che vengono considerati diversi. Un odio che purtroppo è stato seminato e che oggi va eliminato».

Assente la storica madrina dell'evento, Vladimir Luxuria che ha comunque partecipato a tutte le iniziative della settimana della Candelora quest'anno dedicata al bullismo di stampo omofobico, ha fatto ritorno a Montevergine Stefania Zambrano, attrice di teatro, volto noto di tanti corti e lungometraggi e organizzatrice di Miss Trans Europa. «Per noi ragazze transessuali questa è una giornata mondiale, la Madonna di Montevergine ci accoglie sempre come fece nel 200 con i due ragazzi omosessuali salvati dal freddo e dal gelo. Da allora qualche piccolo passo in avanti c'è stato, ad esempio io ho finalmente potuto acquisire il mio nome femminile nonostante non mi sia ancora sottoposta all'operazione per cambiare il sesso, ma questo lo dobbiamo solo al fatto che l'Italia doveva in qualche modo mettersi al passo con l'Europa. Ma siamo ancora troppo indietro per quanto riguarda il pieno riconoscimento dei nostri diritti - spiega Zambrano - È ora che chi governa elimini ogni forma di ipocrisia e si accorga che quella gay è una realtà che esiste». Non solo gli habitué della Candelora. C'è anche chi, come Federica da Bologna, è alla sua prima volta a Montevergine: «Le mie aspettative sono pienamente soddisfatte. Si respira davvero un clima di rispetto e amore, ed è quello di cui oggi abbiamo più bisogno». Non sfugge ad Angelo, detto O' Capitano arrivato da Napoli con un pullman organizzato, la particolarità della Candelora 2020: «Il viaggio da Mamma Schiavona è sempre speciale, ma oggi ancor di più visto che cade in una data palindroma che speriamo sia segno di luce, fecondazione e rinascita».

Soddisfatto per la riuscita dell'evento il direttore artistico Massimo Saveriano: «Siamo orgogliosi della partecipazione. In questa edizione abbiamo affrontato il tema del bullismo e della violenza omofobica, un messaggio molto forte proprio come l'esempio di Mamma Schiavona che insegna che ognuno di noi ha il diritto di pregare e vivere come vuole. C'è ancora da lottare, soprattutto nelle piccole province. A Mercogliano abbiamo illuminato la piazza con i colori dell'arcobaleno ed è stato davvero emozionante vedere tante persone fermarsi, unirsi a noi, essere al nostro fianco. È questo che fa la forza». Alla sua prima Candelora da sindaco Vittorio D'Alessio, che parla di oltre cinquemila presenze: «Mercogliano è il paese dell'accoglienza e del rispetto, schierato contro ogni forma di discriminazione. La nostra è la cultura del rispetto e dell'accoglienza».

