Montevergine, chiusa per Covid l'abbazia contagiato anche l'abate Guariglia

Chiusa per Covid l'abbazia di Montevergine. Contagiato dal virus anche l'abate. Off limita, inoltre, al Loreto di Mercogliano.

La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dai monaci.

"A seguito della positività al Covid-19 riscontrata al Padre Abate Riccardo Luca Guariglia e a parte della Comunità Monastica, il Santuario di Montevergine e il Palazzo Abbaziale di Loreto, con tutte le attività annesse, resteranno chiusi fino a lunedì 21 febbraio prossimo in attesa degli esiti dei nuovi tamponi". I fedeli sperano in una risoluzione rapida della vicenda.