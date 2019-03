CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 11:30

Inviato a MercoglianoLungo i tornanti per Montevergine, Parco regionale del Partenio, i postini infedeli gettavano cumuli di posta mai consegnata. Ma quelle curve che hanno esaltato per quattro edizioni gli amanti del ciclismo e numerose cronoscalate quelli dei motori, sono diventate anche i ricettacolo di rifiuti di ogni tipo: amianto, televisori, forni, scarpe, antenne, carcasse d'auto, materassi e ogni altra zozzeria che si possa immaginare.Nel 98 si provò con un'alzata di ingegno a intervenire, ed ecco che mentre c'era Pantani a tentare la vittoria in salita (in realtà vinse Alex Zülle), qualcuno nascondeva la vergogna all'occhio insinuante della telecamera sull'elicottero. Geniale quel sindaco che decise, di coprire i rifiuti sui versanti più esposti con dei teli verdi.E oggi con un po' di fortuna, salendo a piedi (ogni pomeriggio decine e decine di appassionati si fanno il percorso esposto a sud), si ritrovano cimeli di quatto edizioni della corsa rosa (bottigliette, magliette, pedali e freni). Ma anche parafanghi e pezzi di gomma che ricordano le gare in salita della cronoscalata organizzata dall'Acsi.