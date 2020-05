LEGGI ANCHE

Preparitivi in corso per spalancare di nuovo le porte dell'. I vigili del fuoco di Avellino, in vista della riapertura dei luoghi di culto, hanno effettuato una sanificazione ambientale presso il Santuario di Mamma Schiavona., è stato effettuato dal nucleo N.B.C.R. (nucleare-batteriologico-chimico-radiologico) ed ha riguardato tutti gli ambienti dell'importante Santuario che ospita l'imponente quadro della Madonna. La riapertura avverrà nel pieno rispetto delle misure imposte per contenere il contagio da Coronavirus.