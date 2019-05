Mercoledì 1 Maggio 2019, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 16 anni di Montoro è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco. È accaduto alla frazione Sant'Eustachio. Soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasferita all'ospedale Moscati di Avellino in codice rosso. Non corre pericolo di vita. Il colpo di arma da fuoco sarebbe stato esploso nel corso di una lite tra più persone. Sul grave episodio indagano i carabinieri della compagnia di Baiano. I militari hanno avviato le investigazioni. Sarà ascoltata anche la 16enne per avere la sua versione dei fatti.