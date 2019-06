Sabato 1 Giugno 2019, 14:21

Sangue sulle strade della provincia di Avellino. Un incidente stradale mortale si è verificato a Montoro, in piazza San Pietro. Qui un automobilista 73enne del luogo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Punto. La vettura ha impattato con violenza contro il muro di un’abitazione. Purtroppo per l’anziano, soccorso dai sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Montoro Superiore. Avviate le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto.