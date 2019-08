Lunedì 19 Agosto 2019, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 16:40

Dalle prime ore dell'alba è in atto servizio straordinario ad "alto impatto" di controllo del territorio da parte della compagnia carabinieri di Baiano sul territorio di Montoro. Impiegati nell'operazione numerosi equipaggi con l'ausilio del velivolo del 7° Nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano. Diversi i posti di blocco effettuati per controlli in particolare ad autovetture e mezzi sospetti. Verifiche anche ad esercizi pubblici nonché a pregiudicati sottoposti a misure di sicurezza. Impiegati diversi uomini dell’Arma tra le varie e popolose frazioni del comune della Valle dell’Irno.