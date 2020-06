Un incendio ha completamente distrutto l’auto di proprietà di una donna di Montoro. Non si esclude la pista dolosa. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino all’alba di oggi per spegnere le fiamme che avevano avvolto l’utilitaria. L’episodio si è verificato alla frazione Piano in via Roma. L’area è stata messa in sicurezza dai caschi rossi che hanno anche eseguito un sopralluogo nella zona. La vettura è stata distrutta dal rogo. Paura per i residenti di questa parte della popolazione frazione Piano. © RIPRODUZIONE RISERVATA