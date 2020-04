Una bomba da mortaio, inesplosa e parzialmente interrata, risalente con molta probabilità all’ultimo conflitto mondiale, è stata rinvenuta in un fondo agricolo privato nel territorio del comune di Montoro. I Carabinieri della locale Stazione hanno provveduto ad adottare le opportune misure di sicurezza, delimitando l’area interessata che sarà vigilata finché l’ordigno (di circa 45 centimetri di lunghezza e 12 di diametro) non verrà rimosso da personale specializzato. Paura per i proprietari del terreno quando si sono imbattuti nella bomba della Seconda Guerra mondiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA