Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Montoro, all’interno di un deposito di pellami sito alla frazione Banzano. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno provveduto rispettivamente a spegnere le fiamme ed acquisire elementi utili per le indagini. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. È giallo sulle cause. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito una serie di elementi sul posto. Ascoltate alcune persone.

