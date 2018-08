CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:00

«Vaccinate i vostri figli». Il monito è del presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto, che - nonostante la rassicurante percentuale registrata quest'anno in Irpinia con il 99,8 per cento dei bambini che s'è sottoposto all'esavalente e il 93 per cento all'antimorbillo, antirosolia e antiparotite - esprime «preoccupazione per la recrudescenza di malattie infettive dovute alla mancata immunizzazione e all'abbassamento della difesa di gregge che sta colpendo l'Italia intera con maggiore intensità in alcune regioni» e si dice «assolutamente contrario al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e dei nidi».Anche alla luce di alcuni recenti casi di ricovero per morbillo sia di adulti sia di bambini in strutture ospedaliere dell'hinterland, Sellitto incalza: «Non bisogna abbassare la guardia, nonostante le percentuali rassicuranti registrate dall'Asl di Avellino il pericolo è sempre dietro l'angolo. Per esempio, il morbillo è una malattia molto diffusa nel nostro paese che è tristemente ai primi posti in Europa, insieme a Romania e Germania: attualmente sono diversi i casi di ricovero in provincia, due dei quali al Moscati riguardano persone adulte. In ragione di ciò, l'Ordine è contrario in modo assoluto al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e dei nidi e, nel contempo, rileva che una riduzione del numero delle vaccinazioni è da attribuire anche alla diffusione, attraverso internet di informazioni scientificamente false sui vaccini ritenuti responsabili di patologie neurologiche, come l'autismo, che non trovano conferma e riscontro in nessun dato della letteratura scientifica internazionale».