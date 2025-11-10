Beppe Vessicchio lascia senza fiato l'Irpinia, terra che qualche anno fa scoprì e frequentò molto, grazie ad un grande amico, il docente universitario, scrittore e sommelier, Michele Scognamillo che gli fece conoscere Taurasi. Si racconta che Peppe aveva intenzione di realizzare il terzo tralcio dell'altra passione: il vino, insieme ai prodotti della terra (il sindaco Antonio Tranfaglia gli fece scoprire la Ravece), un progetto dedicato all'Aglianico dopo i due già in essere: uno, Musikè, creato in Abruzzo dal lodevole fine sociale e solidale: destinare i proventi della vendita di Montepulciano e Trebbiano prodotti con Riccardo Iacobone, a finanziare un'accademia musicale, casa di un'orchestra giovanile e musicisti di talento, impossibilitati a permettersi gli studi; l'altro in Piemonte, in Monferrato, affinando musicalmente, stavolta però Barbera, sempre con la complicità delle note dell'amato Mozart e di alcune sue composizioni scritte ad hoc.

APPROFONDIMENTI Vessicchio, l'omaggio di Maria De Filippi «Lavorare con te è stato un onore gigante» Morto Peppe Vessicchio: ma che musica maestro

E l'Irpinia? L'aveva scioccato e conquistato. Nel dicembre 2019, il maestro diresse nella sala delle feste del castello di Taurasi, un indimenticabile concerto di emozioni sensoriali e non solo: Armonizzazione dei vini, quelli storici di Antonio Caggiano e Claudio Guerriero. «Furono riempiti otto calici con lo stesso vino ricorda Guerriero di essi, quattro (due suoi, gli altri di Caggiano ndr), furono coccolati in diretta dalla musica composta dal maestro, gli altri no. Incredibilmente, dopo 15 minuti, passando alla degustazione, i vini influenzati dalle note erano diversi, era cambiata la loro struttura. Vessicchio sosteneva a ragione che la musica con la sua frequenza, le sue vibrazioni dà vita ad una mutazione: i vini diventano più rotondi, più piacevoli, più morbidi«. Il maestro aveva diretto nell'edizione numero 54 del Vinitaly dell'aprile 2022, sempre per l'Irpinia, nel segno della ripresa dopo il lungo stop generato dalla pandemia, un event: «The sound of wine» che per il suo interesse, paralizzò letteralmente la kermesse veronese, evento, organizzato anche da Ilaria Petitto, che non poteva non vedere guest il maestro Beppe Vessicchio.

Antonio Tranfaglia, sindaco di Taurasi e imprenditore oleario pluripremiato, stenta ancora a credere che il suo amico, Beppe Vessicchio, non ci sia più. Sfoglia la gallery del telefonino dove ha archiviato le foto, fatte appena la scorsa estate. «Veniva spesso a trovarmi insieme al prof Scognamiglio che me lo ha presentato qualche anno fa. Era diventato un amico speciale. Lui apprezzava molto i nostri prodotti tipici, l'olio Ravece e i vini irpini innanzitutto, perché gli ricordavano quella genuinità antica e meridionale che oggi difficilmente si trova in giro. E' stato un grande onore conoscerlo e averlo come amico». Vessicchio era un buongustaio, amante dei piaceri della tavola. Alla passione per la musica da tempo affiancava quella per l'agricoltura e i frutti della terra.

«Era una persona generosa, e molto colta - dice Tranfaglia -. Non si dava affatto le arie, anzi. Quando l'ho conosciuto mi ha colpito proprio la sua estrema semplicità e schiettezza: come se ci conoscessimo da sempre. Era un estimatore del nostro olio. Conosceva molto bene il nostro territorio, oltre alle sue prelibatezze: un aspetto inedito della sua persona comunque molto riservata e curiosa».