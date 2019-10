Antimafia, arriva Morra ad Avellino

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad Avellino arriva il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. Domani incontro riservato in procura con Rosario Cantelmo e i suoi sostituti. Ma Morra intende acquisire anche elementi dalle audizioni che potranno seguire alla sua visita in città. Ad Avellino due settimane fa in una sola notte sono stati presi di mira due imprenditore, uno dei quali, Damiano Genovese, figlio di un boss della camorra, aveva anche tentato la strada della politica.Minacce ai magistrati di Avelino erano contenute in un biglietto ritrovato il giorno prima degli agguati in un bar vicino al tribunale. Successivamente l'assessore comunale alla Sicurezza, Giuseppe Giacobbe, è stato aggredito da due persone sotto casa. Sugli episodi indaga la procura distrettuale Antimafia. La presenza di Morra è stata annunciata dal sottosegratario all'Interno, Carlo Sibilia.