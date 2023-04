Morti sul lavoro, Vecchione (Cisl): «Fermiamo questa strage»

Fernando Vecchione, segretario generale della Cisl Irpinia-Sannio, traccia il bilancio degli incidenti sui luogi di lavoro avvenuti lo scorso anno e snocciola dati preoccupanti.

«In provincia di Avellino sono stati 4 i decessi sui luoghi di lavoro e 1666 gli infortuni. Nel Sannio 3 decessi e 1475 infortuni». E l’anno nuovo non lascia ben sperare: «Nel primo trimestre, solo in Irpinia abbiamo registrato già due decessi». Il messaggio è chiaro: «C’è ancora tanto da fare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro».