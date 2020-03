Si è spento all'età di 88 anni l'architetto Marcello Petrignani, autore del primo vero piano regolatore della città di Avellino. Due i piani urbanistici avellinesi che portano la firma di Petrignani, il primo datato 1969 ma entrato in vigore nel 1971, quando al governo della città c'era il sindaco Dc Nacchettino Aurigemma, il secondo nel 1987 quando sindaco era Enzo Venezia e approvato nel 1991 sotto la guida di Angelo Romano. Fu in quell'occasione che Petrignani conobbe al Comune di Avellino la professoressa Armida Tino, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, che sarebbe diventata la sua compagna di vita.



Non solo urbanistica. Petrignani, docente di Architettura tecnica e Pianificazione territoriale all'Università di Salerno, fu anche il progettista del restauro strutturale del Duomo, dove oggi alle 11 amici e familiari gli daranno l'ultimo saluto, della Città Ospedaliera di Contrada Amoretta e dell'Autostazione di via Pini. Due piani urbanistici, quelli che le diverse amministrazioni comunali Dc affidarono al docente universitario, in due fasi storiche, economiche e sociali diametralmente diverse per la città di Avellino. La prima, quella della fine degli anni '60 quando il capoluogo era in espansione e si prevedeva, di lì trenta anni, una popolazione di 90mila persone. La seconda, quella dell'immediato post sisma, quando il volto di Avellino fu stravolto e andava ricostruito sfruttando l'ingente mole di finanziamenti piovuti da Roma a tutti i costi, almeno questa era la linea politica dell'epoca, anche immaginando le cosiddette grandi opere che poi, col passare del tempo, non sempre si sono rivelate realmente utili alla vita della città.



Il primo piano regolatore di Petrignani si basava sull'idea di Avellino città del terziario avanzato, con lo sviluppo di tre grandi aree da unificare al resto della città, via Tuoro Cappuccini, Valle e Contrada Baccanico, di un campus scolastico e di un centro direzionale a ridosso del Vallone dei Lupi e dei tre quartieri, Rione Mazzini, San Tommaso e Collina Liguorini. Adottato con decreto ministeriale nel 1971, il primo Prg targato Petrignani ottenne l'assenso politico dell'allora amministrazione comunale, ma non solo. Era un piano che piaceva tanto alla Democrazia Cristiana quanto al Partito Comunista, che lo accolse positivamente non facendo mancare il proprio contributo. Un piano che solo in parte fu realmente realizzato tra gli anni 76-77. Poi, prima per la mancanza di fondi sufficienti poi per il sisma del 23 novembre 1980 e le leggi speciali che ne seguirono, subì inevitabili arresti e modifiche.



Il secondo piano Petrignani, adottato sette anni dopo il terremoto e approvato nel 1991, risentì, inevitabilmente non solo della necessità di restituire un volto ad Avellino ma anche della spinta economica che veniva proprio dal disastro del 1980. Punto nevralgico del secondo Prg fu la ricostruzione di una città la cui previsione espansionistica era di 75mila abitanti nel giro di pochissimi anni. Costruire, era la parola d'ordine di quell'epoca sostanziata dalle ingenti risorse economiche destinate a finanziare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, grandi progetti, espansione di metri cubi. Ma, soprattutto, fu un piano che venne cambiato notevolmente dalla politica. Rispetto al prospetto iniziale depositato da Petrignani, il consiglio comunale dell'epoca approvò tutta una serie di osservazioni, cambiandone notevolmente il contenuto. Le previsioni, così come modificate, infatti puntarono all'espansione urbanistica di nuove aree e non alla riqualificazione dell'esistente, alla realizzazione di alcune varianti, poi eliminate dal successivo Puc Gregotti-Cagnardi, si basarono su una stima di potenziali abitanti poi rivelatasi sovradimensionata con la conseguenza di una ipotesi di nuovo costruito sproporzionato rispetto alla reale crescita demografica della città. Fu quella che alcuni definirono l'Avellino dei privati e non del pubblico. Problematiche che lo stesso Petrignani affrontò nella monografia «Considerazioni sul Prg di Avellino: problemi di attuazione connessi con quelli della ricostruzione». Un documento utile per comprendere le dinamiche urbanistiche del recente passato.

