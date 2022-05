De Mita, il dolore nella sua Nusco: «Tutto colpa di una caduta»

Inviato a Nusco

Nusco si veste a lutto di primo mattino. È il vice sindaco Walter Vigilante a dare la notizia: Ciriaco De Mita non ce l'ha fatta. E tra gli anziani sulla panchina di via Roma, come tra chiunque passa nel centro storico a corso Umberto, si avverte una sensazione di vuoto. «Qui restiamo tutti orfani» dice uno degli anziani. «C'è poco da dire, lavorariamo...» dice la farmacista di corso Umberto. Risuonano i tocchi del campanile...

