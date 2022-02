Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Forino, in provincia di Avellino. Coinvolti nell'incidente un'auto e un motorino, quest'ultimo guidato dal 16enne. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Forino che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.