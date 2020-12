Un 29enne è morto schiacciato da un trattore a Lauro, in provincia di Avellino. Il 29enne, di Taurano, è rimasto schiacciato mentre effettuava lavori in alta montagna. Nell'incidente è rimasto ferito anche un altro operaio, trasportato all'ospedale di Nola. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Baiano, prontamente intervenuti sul posto.

