Moscati, pediatria e cardiochirurgia al top negli standard di sicurezza

Ospedale Moscati di Avellino con alti standard di sicurezza, nell'assistenza e nelle procedure. La struttura ha ottenuto, prima in Italia, il riconoscimento del livello 3 di conformità ai requisiti definiti nel “Modello italiano per la gestione del rischio in sanità MIGeRiS™”, elaborato da Luiss Business School. E hanno raggiunto il livello massimo la Pediatria e la Cardiochirurgia. Attestati che si traducono in un ospedale non solo più sicuro, ma anche con alti standard qualitativi in termini di assistenza e di procedure.

«La nostra azienda - spiega il manager Renato Pizzuti -, attraverso l’adesione al modello italiano MIGeRiS™, ha sviluppato un sistema di gestione del rischio clinico basato sull’identificazione, sulla valutazione e sul trattamento dei rischi, sia attuali che potenziali, con lo scopo primario di garantire maggiore sicurezza ai pazienti e, allo stesso tempo, di migliorare la qualità dell’assistenza e di abbattere i costi attraverso la riduzione degli eventi avversi prevenibili. Un grande lavoro dietro le quinte di adeguamento a importanti indicatori di riferimento».

Per ottenere le certificazioni, è stato necessario conformare il sistema a un insieme di specifiche organizzative, strutturali e gestionali. Il modello, infatti, si articola in quattro livelli, con un approfondimento crescente e incrementale, in quanto ciascun livello superiore comprende, oltre ai propri requisiti, anche tutti quelli dei livelli precedenti.