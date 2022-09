Moscati, precari stabilizzati: Ciampi attacca Pizzuti: assunzioni prima del voto

Via alle assunzioni, a due giorni dalle elezioni. La stabilizzazione del personale precario dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino diventa un caso politico. «La delibera del manager Renato Pizzuti arriva con un tempismo degno di miglior causa», insinua il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. Che quindi passa all'attacco del candidato del Partito democratico al Senato (collegio uninominale Avellino-Benevento), Carlo Iannace: «Dopo l'annuncio, è scattato il tam-tam dei candidati del Pd. Uno di loro si è vantato dell'avvio delle procedure di stabilizzazione di 80 precari dell'ospedale Moscati». In effetti, Iannace (medico di professione, nonché primario della Brest Unit dell'Azienda ospedaliera Moscati, reparto dedicato alla cura e prevenzione del cancro al seno), ieri mattina ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook dove si leggeva: «Fatti non parole. Circa 80 persone ne avranno diritto. Avvio alle procedure di stabilizzazione al Moscati». Dopo le polemiche, il contenuto (corredato dalla foto della delibera 999 del 22 settembre 2022) è stato rimosso.



Elezioni a parte, è innegabile che le procedure per assumere a tempo indeterminato il personale precario (reclutato con le misure straordinarie adottate nell'ambito del potenziamento del Sistema sanitario regionale per l'emergenza Covid-19) siano state avviate con netto ritardo rispetto alle altre aziende ospedaliere campane.

In questo senso, sono state ripetute le sollecitazioni delle parti sociali (Cgil, Csil, Uil e Nursind), l'ultima c'è stata (con la Cisl Fp) la settimana scorsa. Ieri, l'annuncio: «L'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino si legge nella nota diramata da Contrada Amoretta - dopo avere effettuato, nel giugno scorso, una prima ricognizione delle risorse umane in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attiva le successive procedure previste per garantire un lavoro stabile a quanti hanno maturato i necessari requisiti». L'avviso relativo alle modalità di presentazione delle istanze sarà pubblicato sul sito internet aziendale subito dopo il voto di domenica.



«L'iter per l'assunzione precisano dal Moscati è rivolto sia agli operatori che sono tutt'ora in servizio, che a coloro che non risultano più contrattualizzati». Dalla ricognizione effettuata dall'Unità operativa di Gestione risorse umane sono circa 80 i precari che potranno beneficiare della stabilizzazione. Operatori socio-sanitari, ma anche di tecnici sanitari, dirigenti biologi, di alcuni infermieri e di due dirigenti medici: risultano conformi alle previsioni del Piano triennale del fabbisogno.

Ciampi dopo aver stigmatizzato il comportamento del manager Pizzuti e di Iannace, sottolinea anche un altro aspetto: «Non si è proceduto alla stabilizzazione di tutti i precari al lavoro in azienda. Sono sacrosante le procedure avviate e riservate al personale sanitario e sociosanitario, ma perché non sono state estese anche ai lavoratori del Servizio trasporto infermi all'interno dell'ospedale (Stir) che hanno maturato gli stessi diritti dei loro colleghi ed esplicato gli stessi delicati compiti nella fase dell'emergenza covid?».



In attesa di un chiarimento, il consigliere regionale (che presenterà un'interrogazione alla Giunta) ne ha anche per il governatore Vincenzo De Luca: «Dopo gli annunci sull'autostazione senza pullman, i 50 milioni agli agricoltori, l'accordo sull'acqua per la Puglia (tutte promesse da verificare), si torna a far credere che i diritti dei cittadini siano concessioni della politica. Il tutto pubblicizzato guarda caso a poche ore dalle elezioni».

«I cittadini ringraziano conclude l'ex sindaco di Avellino ma non hanno l'anello al naso». Non polemizza, anzi esulta per il risultato il segretario generale della Funzione pubblica Cgil di Avellino, Licia Morsa: «Era ora che fossero stabilizzati i precari». Quindi rivendica l'azione sindacale: «Nel giro di poche ore, parte delle nebbie riguardanti la vicenda dei precari in sanità».

Intanto la direzione del Moscati esprime cordoglio per la morte dle proprio dipendente che si è tolto la vita l'altra sera lanciandosi dal Ponte della Ferriera ad Avellino.