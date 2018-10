Domenica 28 Ottobre 2018, 17:26

Durante la notte , i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Tufo, in via Giacomo Matteotti, nei pressi del palazzo del Comune, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. L'autro è sbandata ribaltandosi. Il ragazzo di 23 anni che era alla guida, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti, presso l'ospedale Moscati di Avellino.