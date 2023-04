Mail Poetry Exhibition all'ex Carcere Borbonico

Si svolgerà dal 15 al 22 aprile 2023, presso la sala Officine dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, la prima mostra di cartoline poetiche provenienti da tutto il mondo intitolata Mail Poetry Exhibition organizzata da Graziella Di Grezia.

Un evento che ha superato le aspettative della poetessa avellinese, riuscendo a coinvolgere più di 20 paesi in tutto il mondo per un totale di oltre 300 cartoline postali giunte, e pronte a diventare oggetto di interesse di un’esposizione collettiva che pone al centro i valori eterni della bellezza espressiva di parole, versi e segni grafici.

Grande il coinvolgimento generato da un accurato lavoro social, divenuto in breve tempo virale raggiungendo il Giappone come l’Argentina, la Francia come l’Australia, come ovviamente tantissime città italiane, e che si concretizzerà nella settimana di mostra che trova spazio in uno dei maggiori centri culturali di Avellino e provincia. Non ultimo il coinvolgimento delle scuole grazie al supporto di dirigenti illuminati e docenti sensibili all’iniziativa che hanno favorito la realizzazione di questo progetto da parte di alunni di diverso ordine e grado, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

La mostra esporrà tutte le incantevoli opere che sono giunte sotto forma di cartoline, divise per Paese di provenienza e per fascia d’età. Il visitatore potrà ammirarle nella loro dimensione artistica e leggerne i versi, soffermarsi sulle caratteristiche espressive, prendendo parte a un percorso espositivo ricco di interesse e suggestioni. Un contributo concreto a una società che vive troppo di corsa, dimenticando talvolta i sentimenti, e che per questo vuole rappresentare un piccolo punto di partenza per offrire la possibilità di rallentare il ritmo, per riappropriarsi delle emozioni di cui l’anima ha bisogno.

La mostra Mail Poetry Exhibition è aperta al pubblico da sabato 15 aprile 2023 a sabato 22 aprile 2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (chiusa domenica 16 e lunedì 17). L’evento, organizzato con il patrocinio della Provincia di Avellino, si svolge nella sala Officine al piano terra dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. Ingresso libero.