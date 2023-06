Un contest fotografico per dare valore alle bellezze locali

La Pro Loco Mercogliano, in armonia con le sue finalità di valorizzazione e promozione delle risorse paesaggistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, monumentali e folcloristiche del territorio, lancia il concorso fotografico dal titolo “Mercogliano da vedere”.

Il contest, ideato da un gruppo di soci dell’associazione appassionati di fotografia, ha l’obiettivo di selezionare un’immagine simbolo della città di Mercogliano che possa raccontare in uno scatto la bellezza del territorio ed essere utilizzata come nuova “cartolina” ufficiale della città in ogni contesto di promozione.

“ L'iniziativa rappresenta una potenziale preziosa occasione di richiamo. – afferma il Presidente Stefania Porraro – Per realizzare scatti inediti i fotoamatori, soprattutto quelli provenienti da altri territori, saranno stimolati a venire a Mercogliano per esplorare le bellezze monumentali, storiche, artistiche e naturalistiche.”

Il regolamento e tutti i dettagli per la partecipazione al concorso “Mercogliano da vedere” saranno disponibili, da oggi, sul sito prolocomercogliano.com e ci sarà tempo per iscriversi dal 7 giugno al 31 agosto.

A conclusione dei lavori di valutazione della commissione, le prime venti opere classificate saranno stampate e protagoniste di una mostra fotografica che sarà allestita a Mercogliano e nell’ambito della quale si realizzerà, poi, la cerimonia di premiazione finale dei vincitori.

“Abbiamo scelto di dedicare il concorso al compianto Cesare Ferraro, un grande amico e socio della pro loco nonché affermato fotografo mercoglianese che, negli anni, ha raccontato con la sua arte innumerevoli spaccati di Mercogliano e della comunità locale. - conclude il Presidente - Speriamo, con questa iniziativa, di poter onorare la sua memoria e far rivivere la sua instancabile passione per la fotografia e per la nostra città."