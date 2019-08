Giovedì 29 Agosto 2019, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermati a bordo di due ciclomotori rubati in provincia di Napoli. Nei guai un minorenne e un immigrato bloccati ad Avellino dagli agenti della Sezione Volanti della Questura del capoluogo irpino. I mezzi, peraltro, erano sprovvisti di targhe. Questo ha insospettito i poliziotti impegnati in un posto di blocco. I due sono stati denunciati e contravvenzionati. I ciclomotori sono stati sottoposti a sequestro. Dalle verifiche degli agenti è emerso che i mezzi erano stati rubati in provincia di Napoli alcune settimane prima.