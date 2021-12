Movida violenta ad Avellino: giovane ferito da colpo di arma da fuoco

Spari e terrore in uno dei locali della movida di Avellino. Questa notte i carabinieri del comando provinciale di Avellino sono immediatamente intervenuti in un bar di via Cannaviello del capoluogo irpino. Qui, poco dopo mezzanotte, un trentenne di Atripalda è stato ferito da un colpo di pistola. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo per risalire all'identità della persona che impugnava l'arma e ha premuto il grilletto.