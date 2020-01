Movida violenta alle porte di Avellino. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 48enne di Atripalda, un 28enne di San Michele di Serino ed un 33enne di nazionalità straniera, responsabili in concorso di rissa. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri nella piazza centrale di Atripalda. Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato i tre ancora intenti ad azzuffarsi con calci e pugni. Gli agenti sono riusciti a bloccarli con non poche difficoltà. I protagonisti erano tutti in preda ai fumi dell'alcol. Sono stati tutti condotti in Questura. La rissa è scaturita per futili motivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA