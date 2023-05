Il Movimento italiano disabili a Congresso, Esposito: «Riconoscere i nostri diritti»

Si celebrerà sabato 27 maggio, dalle ore 9.30, presso l’Istituto scolastico superiore Besta Gloriosi di Battipaglia, il secondo Congresso regionale del Movimento italiano disabili (Mid). Il coordinatore regionale, l'irpino Giovanni Esposito, anticipa che «saranno messi in evidenza anche in questa occasione tutti gli aspetti, fisici e psichici della disabilità, con particolare riferimento alle problematiche e criticità che si riscontrano in questi ultimi tempi.

Si discuterà anche e soprattutto dei Piani eliminazione barriere architettoniche di cui i comuni dovrebbero adeguarsi con l’adozione e del “Dopo di noi” oltre che dell'Inclusione lavorativa come da legge 68/99”, argomenti questi attualissimi e di primaria importanza per la vita delle persone con disabilità».