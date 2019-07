Mercoledì 17 Luglio 2019, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gip del Tribunale di Avellino, Marcello Rotondi, ha confermato il sequestro di beni di Sidigas per 8 milioni di euro, a fronte dei 97 milioni di euro sequestrati dalla Procura di Avellino una settimana fa. È questa la decisione presa in mattinata con il Gip che ha ritenuto di non vincolare totalmente attività, conti e aziende del Gruppo «De Cesare» in virtù della richiesta di concordato in bianco avanzata dalla società e approvata pochi giorni fa dal tribunale fallimentare.Saranno i commissari nominati da quest'ultimo a supervisionare la restante parte di patrimonio da 90 milioni di euro sequestrato inizialmente in via preventiva. Gli otto milioni di euro, invece, rimasti sotto sequestro per decisione del Gip Rotondi, rimarranno sotto il controllo dell'amministratore giudiziario, Francesco Baldassare.