Mugnano del Cardinale, fulmine si abbatte sul tetto del liceo

Un fulmine si è abbattuto sull'edilizia che ospita il liceo "Umberto Nobile" di Mugnano del Cardinale. Sono stati danneggiati il tetto e l'impianto di riscaldamento. Non si sono registrati, fortunatamente, problemi a persone.

Immediatamente intervenuti il sindaco Alessandro Napolitano e il personale scolastico per avviare le riparazioni dei danni. Molti cittadini hanno udito un potente boato. In tutta la provincia di Avellino si sono avuti non pochi disagi a causa del maltempo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino.