Domenica 28 Ottobre 2018, 02:29

Bambini travestiti da santi e non da diavoli e ceri benedetti sui balconi al posto delle scenografiche zucche illuminate: è questa la crociata contro Halloween che, partendo da un post sui social network che sta riscuotendo molti like e condivisioni, ha iniziato il parroco di Mugnano del Cardinale don Giuseppe Autorino. Il sacerdote ha chiesto ai genitori di boicottare la ricorrenza di origine anglosassone diffusa nel mondo e ha organizzato per il 31 ottobre una contro-festa in parrocchia in cui i piccoli non si travestiranno da diavoletti e streghe ma con i costumi dei santi di cui portano il nome. Tutto è iniziato da un lungo commento di don Giuseppe, sacerdote 40enne da sette anni a Mugnano e direttore della Pastorale sociale della Diocesi di Nola.