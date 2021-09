Munizioni nascoste in un capanno, indaga la Squadra Mobile

Munizioni trovate in un casolare abbandonato a Lauro, in Irpinia. Gli agenti del Commissariato di Polizia, nell’ambito dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, ha rinvenuto nel capanno munizioni per carabina, pistola semiautomatica e revolver, complessivamente 30 cartucce. Il materiale, sottoposto a sequestro, era stato con cura custodito, per preservarne l’integrità e la piena efficienza, e nascosto sotto le innumerevoli masserizie presenti nel capanno. Indagini in corso del Commissariato di Lauro e della Squadra Mobile della Questura di Avellino.