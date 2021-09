Munizioni nell'armadio del soggiorno, 50enne di Montoro nei guai

Oltre 130 munizioni nascoste in un armadio del soggiorno e in un casolare. Un 50enne di Montoro è stato “beccato” dai Carabinieri. I militari della Compagnia di Solofra, nell’ambito di servizi specifici, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. I Carabinieri hanno riscontrato l’illegale detenzione di 131 cartucce di vario calibro, in parte occultate all’interno di un armadio del soggiorno e in parte in un casolare pertinente all’abitazione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 50enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino.