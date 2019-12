Si è spento questa notte l'avvocato Massimo Preziosi. Padre dell'attore Alessandro, il noto penalista fu anche sindaco di Avellino nel 1975, seguendo le orme del papà, Olindo, che vestì la fascia tricolore nell'immediato dopoguerra. Tentò anche la corsa al Senato, candidandosi senza successo nel collegio che registrò l'affermazione di Nicola Mancino nel 1996. Poi di nuovo la candidatura per la carica di primo cittadino del capoluogo irpino nel 2009 contro Giuseppe Galasso. Un obiettivo che non riuscì a conquistare per poco. I funerali sono programmati per domani alle 10,30 nella chiesa del Rosario di Avellino. Ultimo aggiornamento: 09:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA