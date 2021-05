Tragedia nei campi, 51enne muore schiacciato dal trattore

Ancora una tragedia nei campi per un incidente agricolo. Il dramma si è materializzato nel primo pomeriggio a Paternopoli, in contrada Cerreto. A perdere la vita un 51enne di Manocalzati, schiacciato dal trattore mentre effettuava lavori nel proprio fondo agricolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella. In mattinata, invece, un uomo di Caposele è rimasto gravemente ferito alle gambe dalla motozappa che stava utilizzando nelle campagne del paese. È stato necessario il trasporto in eliambulanza per raggiungere l'ospedale. Le condizioni dell'uomo sono serie. Indagano i carabinieri di Montella.