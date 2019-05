Martedì 21 Maggio 2019, 19:36

Sono state rinviate al prossimo 14 luglio le elezioni amministrative al Comune di Domicella. Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha spostato la data del voto per indicare primo cittadino e consiglieri comunali, a causa del decesso del sindaco in carica Stefano Corbisiero. Quest’ultimo era l’unico candidato alla fascia tricolore del municipio del centro della provincia di Avellino in questa tornata. Nei giorni scorsi il decesso di Corbisiero, che da alcuni messi combatteva contro una malattia. Un lutto che ha colpito l’intera comunità irpina.