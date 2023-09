Al Museo civico di Ariano Irpino si va alla scoperta della danza orientale

Su iniziativa del Consiglio delle donne di Ariano Irpino, nell’ambito della Settimana europea dello Sport 2023, si tiene oggi, alle ore 18.30, presso il Museo civico e della Ceramica di Ariano Irpino, un incontro multidisciplinare dal titolo «Alla scoperta della Danza Orientale: storia, arte e benessere psicofisico».

Interverranno, per i saluti istituzionali, il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, l’assessore alle Politiche sociali, Pasqualino Molinario, la consigliera comunale Valentina Pietrolà. Gli argomenti saranno trattati dalla professoressa Claudia Soheir, Tecnico federale e direttrice artistica della Scuola Asd Danze orientali di Salerno, che porterà i presenti alla scoperta della danza orientale con un’analisti sia dal punto di vista storico sia da quello artistico.

Relazioni anche della dottoressa Giulia Izzo, Endocrinologa-Androloga, che parlerà dei benefici dal punto di vista scientifico e fisico della danza orientale; della dottoressa Lucia Cuoco, Psicologa, che tratterà la parte psicologica e del benessere psico-fisico della danza. Inoltre, l’esperta di danza e cultura orientale, Rita Preziosi, insegnante di danza del ventre della Asd Eklettika di Atripalda, si soffermerà sulla sua esperienza e sulla sua visione della danza orientale.

Infine non mancherà un’esibizione di danza orientale a cura della Scuola Asd Danze Orientali Salerno e della Asd Eklettika di Atripalda. Insomma, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati e per tutti coloro che hanno voglia di scoprire questa disciplina.