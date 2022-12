Si avviano i lavori per il museo civico Città di Solofra, con tanto di sezione archeologica. La giunta Moretti impegnando circa 55mila euro con copertura nel bilancio di previsione dà ora esecutività all'intervento. Con l'inizio del nuovo anno l'amministrazione ha previsto una trattativa con una ditta altamente qualificata in materia, per l'allestimento degli spazi destinati alla sezione archeologica. Il museo sarà realizzato nel complesso monumentale di Santa Chiara al piano terra. Le sale saranno liberate a gennaio con il trasferimento dei restanti uffici comunali (anagrafe, elettorale ed altri) che andranno al primo piano nella sede comunale di palazzo Orsini. «Con grande soddisfazione si cristallizza - dichiara l'assessore alla cultura Mariangela Vietri - e si aggiunge un nuovo tassello all'offerta culturale sul nostro territorio, valida ai fini turistici ma anche educativi. Il museo civico rappresenta una sfida culturale interessante che si inserisce in un discorso più ampio e in una logica di creazione di un più complesso sistema culturale.

Sarà garanzia per il futuro del patrimonio di cultura, arte e bellezza che Solofra vanta e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Credo con fiducia, come amministrazione comunale con il sindaco Nicola Moretti, che il progetto museale non si fermi unicamente a un discorso conservativo ma che vada interpretato in un'ottica educativa e formativa, con lo sguardo rivolto al futuro della nostra città. L'idea è dare vita a un contesto espositivo che valorizzi in modo scientifico e coerente il ricco patrimonio d'arte dietro cui soggiacciono la nostra storia e origini, e che il tutto possa diventare un'opportunità di sviluppo ed occupazione. Auspichiamo infatti il coinvolgimento in un percorso culturale delle scuole del territorio e delle associazioni per alimentare la passione per l'arte e la storia. Inoltre - conclude Mariangela Vietri - sarà avviato anche l'iter per ottenere il riconoscimento regionale, fondamentale per inserire Solofra nel circuito della rete regionale dei musei civici, in ottica di valorizzazione turistico-culturale del territorio, rendendo attrattiva la città verso l'esterno».



Il museo vede la sinergia tra amministrazione, uffici della Soprintendenza e il direttore museale Concetta Filodemo. «L'apertura del museo civico coinvolge - afferma Filodemo - istituzioni, Comune, Soprintendenza e diversi esperti del settore. Il percorso museale si svilupperà dall'età del bronzo, epoca a cui risalgono i reperti più antichi conservati in deposito, fino al crollo dell'impero romano. Siamo in dirittura di arrivo. Aprire al pubblico il Museo civico è un'occasione unica per rileggere e riscoprire la storia di Solofra».