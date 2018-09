Sabato 8 Settembre 2018, 11:10

Credevano che in Irpinia avrebbero agito indisturbati per mettere a segno il furto e garantirsi così in modo impunito illeciti profitti, ma non è andata come speravano. Un 44enne e un 28enne di Frattamaggiore e un 24enne e un 26enne di Cardito sono finiti nella rete dell’Arma, bloccati e tratti in arresto poiché responsabili di tentato furto aggravato e ricettazione.I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito una richiesta di intervento dal centro sicurezza di un noto gestore di telefonia mobile che, grazie al sistema di videosorveglianza, aveva sorpreso dei malviventi intenti ad asportare le batterie del gruppo di continuità del ponte ripetitore di Montefalcione. I carabinieri hanno bloccato una Fiat Panda e un furgone a noleggio, con a bordo i quattro malviventi: a bordo c'erano numerosi attrezzi da scasso e 19 batterie, verosimilmente provento di un precedente furto.