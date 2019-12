Da Napoli all'Irpinia per commettere furti. Due ladri trentenni sono stati colti in flagrante e arrestati dai carabinieri. I due avevano deciso di mettere a segno dei colpi nei comuni di Carife e Vallata, asportando costosi attrezzi da lavoro. Sfortunatamente per loro, l’azione delittuosa ha insospettito alcuni residenti che non hanno esitato ad allertare il 112. La coppia quando sono arrivati i carabinieri ha tentato di fuggire a bordo di un veicolo, ma è stata bloccata da una seconda pattuglia di militari. Entrambi sono stati trovati in possesso anche di alcune dosi di hashish. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli aventi diritto. Per i due trentenni napoletani si sono aperte le porte del carcere di Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA