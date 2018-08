Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:28

Un chilo e trecento grammi di hashish scoperti dalla guardia di finanza sotto un pilone di un ponte dell’autostrada A/16 Napoli-Canosa, nel comune di Venticano.Il rinvenimento è avvenuto nel corso di una serie di controlli. Si indaga per risalire ai responsabili.Tra Avellino e Mercogliano sono state segnalate sette persone trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale.