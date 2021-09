Rosanna Gambone morta a 58 anni: addio alla scrittrice e testimonial Telethon

Non ce l'ha fatta Rosanna Gambone. Dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, la scrittrice, attrice e testimonial di Telethon, originaria di Montella, si è spenta a 58 anni.

Nota per la sua grande determinazione, la giovialità e il forte spirito per la beneficienza da cui era animata, Rosanna non si è mai piegata alla sua malattia, cioè l'osteogenesi imperfetta (conosciuta anche come la malattia delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati