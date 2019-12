Caso di sospetta meningite a Cervinara. Un uomo di 40 anni è stato prima ricoverato all’ospedale Rummo di Benevento, poi la decisione da parte dei medici sanniti di trasferirlo al Cotugno di Napoli.

Il 40enne mostrava tutti i sintomi riconducibili alla meningite, tra la cui la febbre alta. Le sue condizioni sono gravi. Il sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi, è in costante contatto con i familiari e l’Asl anche per attivare l’eventuale profilassi per chi è stato in contatto con il 40enne.

