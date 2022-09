Feudi di San Gregorio presenta «Il Canto della Terra» di Pietro Ruffo

Giovedì 15 settembre presso l’Auditorium della cantina Feudi di San Gregorio si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'opera «Il Canto della Terra» di Pietro Ruffo. L’opera si inserisce all’interno di un processo di sostenibilità che ha portato l'azienda a diventare società benefit, modificando il proprio statuto per integrare la vocazione agricola con l'impegno a tutelare e valorizzare la bellezza del patrimonio ambientale, sociale e culturale del territorio irpino e della sua comunità.

In questo percorso l’arte ha un ruolo centrale: dal 2014, infatti, Feudi di San Gregorio lavora con artisti - fotografi, pittori, designer - per opere “site-specific” da cui nascono bellissime etichette in edizione limitata, il cui ricavato viene interamente devoluto alla Fondazione di Comunità San Gennaro, che animata da Padre Loffredo, punta al superamento del disagio sociale nel rione Sanità di Napoli attraverso l’educazione all’arte ed alla cultura. Feudi di San Gregorio si occuperà dei dettagli del viaggio e ha già previsto i transfer dalla stazione di Napoli.

All'evento interverranno:

Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura

Padre Antonio Loffredo, Fondazione di Comunità San Gennaro

Pietro Ruffo, Artista

Florinda Saieva, Co-fondatrice Farm Cultural Park