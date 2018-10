Martedì 2 Ottobre 2018, 14:33

Droga nel ragù da portare al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino. Il trucco di una mamma dell'area vesuviana è stato però scoperto dagli agenti di polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale. Scovati 14 pezzi di hashish per un totale di 230 grammi. Soddisfatto il sindacato Osapp per l'operazione condotta dalla polizia penitenziaria arianese in collaborazione con le unità cinofile del distaccamento di Bellizzi.