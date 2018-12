Mercoledì 26 Dicembre 2018, 00:38 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2018 01:30

Incendio in un'abitazione la sera di Natale ad Ariano Irpino. In casa il figlio con l'anziana madre. L'uomo in preda a panico si è lanciato dal balcone. La donna è rimasta intossicata. Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda e di Avellino sono intervenute ad Ariano Irpino, in via Martiri. I locali abitati da un'anziana donna e dal figlio, erano completamente avvolti dalle fiamme. La donna è rimasta leggermente intossicata, ed è stata curata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti; mentre per il figlio, che nel tentativo di mettersi in salvo si era gettato dal balcone del primo piano dell'edificio, è stato necessario il ricovero presso il locale ospedale.