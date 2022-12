Piove sul Natale di Avellino. E dentro le casette del mercatino di Piazza Libertà. Ma il è rimedio che fa discutere e apre l'ennesima polemica social. Le 25 strutture appena installate nella centralissima agorà del capoluogo in barba alla dichiarata intenzione di avviare una svolta anche e soprattutto di design vengono ricoperte da un antiestetico strato in plastica. L'impermeabilizzazione, da un paio di giorni, viene garantita, dunque, dal cellophane. Prima che venisse fissato sui tetti, in tanti, si sono ritrovati con le piccole strutture in legno raggiunte da copiose infiltrazioni interne. Con il rischio di danneggiare o rovinare la merce.

Come è possibile? L'amministrazione chiarisce immediatamente. «In realtà spiega la vice-sindaco con delega al Commercio, Laura Nargi quando sono state montate, lo scorso 8 dicembre, mancava un ultimissimo intervento di rifinitura, con l'apposizione di una guaina isolante che le avrebbe impermeabilizzate. Poi il maltempo ha impedito di realizzare l'intervento. Ma assicura la vicesindaco sarà realizzato ad horas. E il cellophane, soluzione solo d'emergenza, verrà rimosso».

Se i commercianti delle casette non affondano, anche se qualcuno evidenzia come l'amministrazione e l'impresa dovessero pensarci prima, perché Avellino è notoriamente una città piovosa, il popolo del web non perdona. L'ex assessore all'Urbanistica sotto Galasso, Mario Perrotta, è durissimo: «Come si fa a non rimanere allibiti di fronte al rimedio di probabili infiltrazioni d'acqua con tendoni in plastica trasparente sulle postazioni in legno realizzate per ospitare il commercio dei prodotti natalizi? scrive - Come si fa a non far notare, al di là delle buone intenzioni che sicuramente ci sono state, come la soluzione adottata neghi centinaia di anni di ricerca architettonica e di design, arrivando a teorizzare e praticare una funzione completamente soggiogata dalla forma? Nel caso specifico ricorda Perrotta - il periodo invernale ad Avellino, e non solo, è accompagnato da vento, pioggia, grandine e neve. Non voglio scagliarmi contro gli amministratori chiosa - perchè come tali devono fornire indirizzi e costruire le condizioni operative affinché gli indirizzi si trasformino in azioni. Mi rivolgo ai colleghi: «Non avrebbe dovuto prevalere la sicurezza dei materiali - il polietilene usato per impermeabilizzare oggi i gazebo è altamente infiammabile e non idoneo a manifestazioni pubbliche - e degli avventori?».

Domande a cui risponde prontamente Marisa Frugiero, responsabile commerciale di «Re Legno», l'azienda che ha realizzato le casette per il Comune di Avellino. «Per cominciare dice l'infiltrazione è stata minima, altrimenti l'acqua avrebbe danneggiato i materiali dei venditori. È passata attraverso lo spazio del filo elettrico che gli stessi venditori in molti casi non hanno voluto chiudere. E abbiamo messo il cellophane solo per tamponare nella fase di emergenza». Ma il lavoro assicura la professionista è stato ulteriormente implementato: «Le casette erano già state protette con una guaina, che evidentemente non ha avuto il tempo materiale di asciugarsi ai massimi livelli. Così conferma abbiamo applicato ben 4 mani e un secondo pannello a copertura». Il cellophane, dunque, verrà rimosso tra domani e al massimo dopo domani, quando verranno terminati gli interventi su tutte le strutture: «Il nostro chiosa Frugiero - è un prodotto unico e non la solita casetta che importiamo. Avevamo scelto una guaina trasparente e più leggera per non alterare il legno. Se c'è stato un errore, è stato commesso in assoluta buona fede».