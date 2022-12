Avellino è pronta ad accendere le luci del Natale. Con un programma di eventi e decorazioni luminose che, anche stavolta, sembra strutturato in due fasi. L'anno scorso, per la verità, fu il Covid ad imporre ripensamenti, e quindi slittamenti, rispetto al copione inizialmente previsto. Quest'anno, la città avrà luminarie e il Mercatino di Natale da domani, in occasione della festa dell'Immacolata. Mentre per il Villaggio dei bimbi annunciato a Piazza Kennedy e per il centro storico pedonalizzato - ma solo nei fine settimana - bisognerà aspettare alla seconda metà di dicembre. I dettagli del programma e la strategia amministrativa per sostenere il commercio saranno illustrati in giornata dall'amministrazione.

Ieri, intanto, è terminato il montaggio della novità dell'anno, le nuove casette di Piazza Libertà. Le venticinque strutture, che per il loro design hanno scatenato l'ironia social degli avellinesi, che le hanno paragonate in alcuni casi alle capanne indiane, ospiteranno prodotti dell'eccellenza locale dell'artigianato e dell'enogastronomia. Una particolare illuminazione, un cielo stellato, dovrà rendere ancor più suggestiva l'atmosfera natalizia. Valorizzando delle strutture il cui design vuole ricordare il freddo nordico. Venticinque operatori commerciali, con nomi noti del panorama irpino, si sono aggiudicati la propria casetta, per un'operazione che costerà inizialmente al Comune 50.000 euro. Ma l'investimento ha spiegato la vicesindaco Laura Nargi dovrà produrre finanche un piccolo utile, in 2 anni, fruttando 30.000 euro all'anno all'ente.



Sempre domani, si accenderanno finalmente le luminarie. Con l'affidamento da 110.000 euro alla società City Green Light, Palazzo di Città ha previsto decorazioni natalizie, tutte al led, installazioni tridimensionali e un albero di oltre 20 metri a Corso Vittorio Emanuele. Le luci sono già pronte a Piazza Libertà, al Centro storico, a via Matteotti, Corso Europa, a via Mancini, e salendo fino a viale Italia. Anche in ognuna delle periferie come da delibera comunale ci sarà un simbolo del Natale. La scelta del led, come noto, è stata fatta per ridurre le spese energetiche e, al contempo, creare un'atmosfera calda. Senza sfarzi, l'obiettivo è far respirare comunque a tutti il clima natalizio. Allo scopo, torna pure la musica in filo diffusione. Tutto questo a partire da domani.

La seconda tranche di iniziative, invece, orbiterà intorno al villaggio dei bambini, previsto a Piazza Kennedy, ed agli eventi che i commercianti del cuore antico dovranno organizzare, d'intesa con l'amministrazione, nei fine settimana in cui sarà disposta la pedonalizzazione. Per il villaggio, che dovrà valorizzare anche un'area che spesso finisce agli onori delle cronache per fatti poco decorosi, l'amministrazione dovrà attendere l'ok dell'impresa privata che allestirà le attrazioni destinate ai più piccoli. Ci sarà una funzione ha assicurato il sindaco, Gianluca Festa anche per la Casetta di vetro. L'edificio, ormai da un anno, è senza gestore, e, nell'attesa che l'amministrazione pubblichi un nuovo bando per la sua gestione, è tornata l'asilo dei senza tetto che era un tempo. Nel cuore della città.

Quanto alla zona a traffico limitato nel centro storico, di certezze ce ne sono sempre di meno. Doveva partire inizialmente l'otto dicembre. Ora è stato deciso di posticiparla al 18, ma solo nei fine settimana. Il vero nodo è che il raccordo tra l'amministrazione e le attività commerciali che dovrebbero animarla non c'è ancora stato. Il maltempo scoraggia i privati. Ma l'amministrazione assicura che si farà. Anche se la segnaletica non è ancora stata aggiornata.

