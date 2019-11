© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luci d'artista e casette di Natale, attrazioni per bimbi e famiglie, e spazio agli artisti locali nel segno dell'Irpinia. Ma niente concertone di Capodanno.rilancia la sfida a Salerno per l'imminente programmazione natalizia ed annuncia i punti salienti del progetto che prenderà forma a partire da domani nelle commissioni consiliari di Piazza del Popolo. Le due nuove certezze sono che il sindaco di Avellino punta molto sulle luminarie e non vuole il maxi evento di fine anno. Nel frattempo, visto che di soldi in cassa - almeno da finanziamenti pubblici - non ce ne sono, il primo cittadino svela le sue carte e lancia l'appello agli investitori privati. Per il resto, conferma la contesa: «Simpaticamente, nei giorni scorsi, abbiamo lanciato questa competizione con Salerno, perché pensiamo di poter superare le 150.000 presenze registrate in città in occasione del Ferragosto, misurandoci con il grande successo delle luci d'artista». Avellino proverà a raggiungere l'ambiziosissimo obiettivo senza chiudere col botto in una grande serata musicale, come invece poté fare l'anno scorso l'amministrazione commissariale, grazie ai fondi non spesi a Ferragosto dall'ex sindaco Ciampi. Ciò nonostante, Festa assicura che «sarà un bellissimo Natale, dedicato prevalentemente ai bambini e alle famiglie, capace di attirare numerose presenze da fuori città».Come? «Ci saranno importanti luminarie e giochi di luce. assicura - Ma anche attrazioni e un contesto capace di creare una forte atmosfera natalizia». Il sindaco si tiene per sé «alcune sorprese che saranno svelate a stretto giro», ma l'amministrazione sarebbe al lavoro sul Natale già da tempo. Il programma prevederà certamente le nuove casette di Natale al Corso, incentrate sul brand «», e il parco per i più piccoli a Piazza Kennedy. Il grosso delle iniziative, a partire dagli eventi artistici e musicali, avranno luogo prevalentemente al centro, nel salotto bono, e come detto presupporranno la partecipazione dei privati. Se questi sono i punti focali della programmazione, quanto alle risorse si sa con certezza che andranno reperite ad horas. Fondi europei non ce ne sono, mentre i Poc Cultura e Teatro sono stati spesi tutti in estate. Soprattutto, ma non solo, per l'organizzazione dell'Avellino Summer Fest.Il sindaco spiega: «Per quanto concerne i fondi, una parte sarà recuperata dal fitto delle casette di Natale, l'altra dagli sponsor privati». In particolare, con il bando per le casette, che domani mattina verrà illustrato in commissione Attività produttive, l'amministrazione comunale incasserà 2.000 euro per struttura. Qui potrebbe arrivare dunque una cifra vicina ai 100.000 euro. Ma il numero delle strutture dipenderà dalle adesioni alla manifestazione di interesse che sarà pubblicata nei prossimi giorni. Le casette, comunque, saranno assegnate entro il 25 novembre e dovranno aprire a partire dal primo dicembre. Anche la programmazione natalizia sarà inserita in una procedura pubblica. Il sindaco assicura che ogni procedura sarà improntata alla «massima trasparenza»: «Pubblicheremo un bando per il Natale. Sarà tutto consultabile e cristallino». afferma - Ma le risorse rischiano ugualmente di essere poche. Almeno rispetto alle attese alimentate. Festa, allora, guarda con fiducia agli investitori privati: «Tutti quelli che vorranno contribuire alla rinascita della città dice si facciano avanti. Potranno farlo in maniera veloce e trasparente. Dal mio punto di vista aggiunge non ci sono dubbi. Dopo il grande successo di presenze della scorsa estate, possiamo vincere la sfida del Natale». Per il primo cittadino, si tratta anche e soprattutto di una partita dalla quale passa la rinascita del commercio. Di qui il coinvolgimento degli imprenditori: «Costruendo un Natale pensato per i più piccoli e per le famiglie al completo, vogliamo fare in modo che Avellino rappresenti il luogo ideale per vivere al meglio le prossime festività».